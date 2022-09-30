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Премьер Белоруссии сообщил о планах провести встречу с Мишустиным

Премьер Белоруссии Головченко заявил, что планирует провести встречу с Мишустиным
Роман Головченко

Роман Головченко. Фото: Александр Астафьев / Sputnik / Reuters

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что планирует провести встречу с российским коллегой Михаилом Мишустиным 3 октября в Москве. Его заявление приводит правительство республики в своем Telegram-канале.

«В понедельник мы встретимся с коллегой, председателем правительства России, в составе расширенной делегации», — заявил он.

Премьеры обсудят нынешнее положение во взаимной торговле, синхронизацию промышленной политики, а также реализацию инвестиционных проектов и другие вопросы, являющиеся «злободневными для Беларуси и России», уточнил Головченко.

Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили экономические вопросы, работу в рамках строительства Союзного государства и совместные планы «в области химии, продовольствия, удобрений».

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Кристина Есикова
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