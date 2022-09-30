Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Гепард укусил беззаботно прогуливавшегося по сафари-парку юношу

NL Times: в Германии гепард напал на юношу, который случайно забрел в его вольер

Фото: Steffen Trumpf / Globallookpress.com

В сафари-парке в Германии гепард напал на юношу, который беззаботно прогуливался по территории с друзьями и случайно забрел в вольер хищников. Об этом сообщает NL Times.

Инцидент случился в понедельник, 26 сентября, когда ученики школы отправились на пешеходную экскурсию в сафари-парк. Сначала они шли все вместе, а затем трое юношей отбились от группы. Они выбрали альтернативный маршрут и оказались на тропе, предназначенной только для сотрудников парка.

Несмотря на то что на территории были предупреждающие знаки, старшеклассники их проигнорировали. В какой-то момент юноши оказались в вольере гепардов. Как только школьники заметили животных, они сразу пустились наутек. «Животные отреагировали на движение, и один из гепардов погнался за школьником и укусил его», — рассказал пресс-секретарь парка.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Нападение увидел смотритель парка и сразу же бросился на помощь. Ему удалось отогнать гепарда и отбить у него школьника. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Сотрудники сафари пообещали принять дополнительные меры безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Ранее сообщалось, что гепард попытался напасть на ребенка в сафари-парке Вест-Мидленд в британском городе Бьюдли, графство Вустершир. Нападение закончилось неудачей из-за усиленного стекла, в которое врезался зверь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО исключил принятие Украины в альянс прямо сейчас
В Новой Зеландии решили продать поместье из «Властелина колец»
Навка назвала условие МОК для допуска россиян к турнирам шантажом и хамством
В Генштабе ответили на вопрос о привлечении срочников к СВО
Тучная певица показала фигуру в легинсах с вырезами на ягодицах
Killnet анонсировала кибератаки на инфраструктуру НАТО
Неизвестные отобрали у российского таксиста деньги и забыли в салоне пистолет
МВД заявило о 180 тысячах участников митинга-концерта в Москве
Звезда «Универа» рассказал о трудностях с выплатой ипотеки
Нарколог предупредил об опасности алкоголя для пожилых
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.