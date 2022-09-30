Гепард укусил беззаботно прогуливавшегося по сафари-парку юношу

NL Times: в Германии гепард напал на юношу, который случайно забрел в его вольер

В сафари-парке в Германии гепард напал на юношу, который беззаботно прогуливался по территории с друзьями и случайно забрел в вольер хищников. Об этом сообщает NL Times.

Инцидент случился в понедельник, 26 сентября, когда ученики школы отправились на пешеходную экскурсию в сафари-парк. Сначала они шли все вместе, а затем трое юношей отбились от группы. Они выбрали альтернативный маршрут и оказались на тропе, предназначенной только для сотрудников парка.

Несмотря на то что на территории были предупреждающие знаки, старшеклассники их проигнорировали. В какой-то момент юноши оказались в вольере гепардов. Как только школьники заметили животных, они сразу пустились наутек. «Животные отреагировали на движение, и один из гепардов погнался за школьником и укусил его», — рассказал пресс-секретарь парка.

Нападение увидел смотритель парка и сразу же бросился на помощь. Ему удалось отогнать гепарда и отбить у него школьника. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Сотрудники сафари пообещали принять дополнительные меры безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Ранее сообщалось, что гепард попытался напасть на ребенка в сафари-парке Вест-Мидленд в британском городе Бьюдли, графство Вустершир. Нападение закончилось неудачей из-за усиленного стекла, в которое врезался зверь.

