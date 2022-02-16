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Нападение гепарда на британского младенца сняли на видео

Гепард попытался напасть на семимесячного ребенка в британском сафари-парке

Гепард попытался напасть на ребенка в сафари-парке Вест-Мидленд в британском городе Бьюдли, графство Вустершир. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как семимесячный младенец по имени Отто смотрит в большое окно в домике для участников сафари. Через несколько секунд на стекло с другой стороны неожиданно бросается гепард.

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Нападение закончилось неудачей. Хищник не смог преодолеть усиленное стекло и отскочил от него с глухим стуком. После этого животное развернулось и посмотрело на мальчика, в то время как отец ребенка Бен Миллнер снимал происходящее на мобильный телефон.

Гепарды развивают скорость до 112 километров в час. Они выслеживают добычу с расстояния нескольких сотен метров, прежде чем напасть на нее.

В парке Вест-Мидленд обитают два гепарда Асраэль и Бэпп. Их привезли в 2020 году из зоопарка французского города Монпелье. Они живут в просторном вольере, а за всем, что происходит внутри, можно наблюдать через панорамные окна домиков для сафари.

Ранее сообщалось, что посетитель заповедника в Ботсване невольно оказался игрушкой леопарда и едва не стал жертвой нападения животного. На видео леопард с интересом изучает ботинок туриста, сидящего в открытом сафари-джипе.

Алиса Дмитриева
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