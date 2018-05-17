Любопытный леопард поиграл с ногой туриста на камеру

Посетитель заповедника в Ботсване невольно оказался игрушкой леопарда и едва не стал жертвой нападения животного. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На видео, снятом на севере страны в национальном парке Дельта Окаванго, леопард с интересом изучает ботинок туриста, сидящего в открытом сафари-джипе. Животное осматривает и обнюхивает его, царапает ногу и пытается укусить обувь. После этого водитель заводит автомобиль и леопард убегает, испугавшись неожиданного звука.

Мужчина утверждает, что не был испуган поведением хищника, так как гид объяснил ему, что животное поело: за несколько метров от остановки они видели растерзанную импалу. «Гид сказал мне не двигаться, я и не двигался. Мне не было страшно, а леопард казался большой домашней кошкой», — признался турист.

11 мая сообщалось, что семья французов чудом успела убежать от гепардов во время сафари. Посетители парка вылезли из машины и тем самым грубо нарушили правила безопасности.

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