В Госдуме оказались не в курсе приглашения блогера на выступление

Депутат Леонов заявил, что ему неизвестно о приглашении Екатерины Диденко в Госдуму

Кандидат медицинских наук, заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что ему неизвестно о приглашении блогера Екатерины Диденко в Госдуму.

Ранее блогер Екатерина Диденко, устроившая смертельную вечеринку с сухим льдом, в своих соцсетях сообщила о приглашение в Госдуму. Диденко рассказала, что ее пригласили выступить с темой оказания первой помощи.

Такого блогера и специалиста я вообще не знаю Сергей Леонов депутат Госдумы

«Насколько мне известно, в календаре Государственной Думы мероприятий подобного характера в ближайшее время не запланировано», — заявил Леонов.

При этом депутат отметил, что когда на повестку дня ставятся такие вопросы, как первая медицинская помощь, организовывается круглый стол. На такой круглый стол блогер может попасть, но не в качестве спикера, добавил Леонов.

«На такие круглые столы приглашают известных специалистов, которые работают как в практическом здравоохранении, так и занимаются разработкой тех или иных методов, в том числе и оказания первой помощи. Например, в системе ФМБА России, в системе Министерства обороны», — рассказал он.

На такие мероприятия приглашаются признанные медицинской общественностью эксперты. О таком человеке я слышу первый раз, хотя в медицине работаю очень давно Сергей Леонов депутат Госдумы

Блогер Екатерина Диденко стала известна в 2020 году, когда во время празднования ее дня рождения в крытый бассейн было высыпано 30 килограмм сухого льда. После этого муж Диденко и двое ее друзей погибли.

Женщина ведет блог с разными медицинскими лайфхаками.

