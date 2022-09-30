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Женщина разгадала тайну кровоточащей стены в ванной

WBZ News: женщина обнаружила стекавшую по аптечке в ванной кровь и нашла причину

Жительница США обнаружила в ванной кровь и разгадала тайну этого явления, установив его настоящую причину. Об этом сообщает WBZ News.

30-летняя Лекси Чайдестер опубликовала в соцсетях видео, на котором темно-красная жидкость стекает по обеим сторонам висящей в ее ванной комнате аптечки на стену. Она спросила мнения подписчиков относительно того, почему стены в ее ванной комнате кровоточат.

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Женщина отметила, что прожила в этом доме 20 лет, и никогда не видела ничего подобного. Сначала она подумала, что это ее брат устроил беспорядок, но на следующий день нашла на стенах гораздо больше крови.

Подписчики Чайдестер предложили ее съехать с этой квартиры. «Сатана идет за тобой», — отметил один из них. Другие заявили, что это дело рук призраков. Посмотрев на реакцию пользователей, Лекси решила докопаться до истины. Позже она опубликовала еще серию видео, в которых обследовала аптечку. Затем она убрала аптечку и заглянула за нее. Она поднялась на чердак, чтобы посмотреть, что происходит по ту сторону стены, и проверила, нет ли утечки в трубах. Несмотря на все усилия, женщина не нашла возможного объяснения кровоточащим стенам.

Исключив самые очевидные причины, женщина снова обратила внимание на аптечку. Она обнаружила, что под металлической накладкой на аптечке есть слой ржавого металла. Оказалось, что из-за отсутствия вентиляции в ванной комнате ржавчина смешалась с конденсатом и потекла по стене. Ее Чайдестер и приняла за кровь.

Многие авторы комментариев до сих пор уверены, что причиной необычного явления стала паранормальная активность. «До сих пор не исключаю привидений», — отметил один из них.

Ранее сообщалось, что житель американского города Миннеаполис, штат Миннесота, обнаружил умершего соседа сверху после того, как стены его квартиры покрылись темными подтеками. Похожая на смолу темная жидкость лилась из трещины в потолке, пробегала за стеллажом на стене и стекала на пол.

Алиса Дмитриева
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