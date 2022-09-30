Фигура Ольги Бузовой на новом видео смутила фанатов

Российская певица Ольга Бузова показала фигуру в облегающем наряде и смутила фанатов

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала фигуру в облегающем наряде и смутила фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась новым роликом со съемок шоу «Х-Фактор». На размещенных кадрах поп-исполнительница запечатлена в обтягивающих брюках и топе на завязках черного цвета. На ней также надеты перчатки выше локтя в тон наряду, чокер и браслет. «Точно не за хлебом», — подписала звезда публикацию, которая набрала более 70 тысяч лайков.

Поклонники не оценили образ Бузовой, отметив, что за последнее время певица набрала вес. «Поправилась», «На мой взгляд, Ольга набрала вес, и такой образ не совсем элегантно смотрится», «Фотошоп, срочно животик убрать», «Живот втяни», «Почему такая плохая фигура при постоянно демонстрации тренировок?» — возмутились они.

Бузова обеспокоила фанатов внешним видом еще в начале сентября. На предыдущем опубликованном в соцсетях ролике она позировала в черной юбке в пол, оформленной высоким разрезом, и красном кроп-топе.