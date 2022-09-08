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Бузова вновь обеспокоила фанатов внешним видом на новом видео

Российская певица Ольга Бузова вновь удивила фанатов отеками на лице на новом видео

Кадр: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова вновь удивила фанатов отеками на лице. Соответствующие видеоролик и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась новым видео, на котором она позирует в черной юбке в пол, оформленной высоким разрезом, и красном кроп-топе. Свой образ поп-исполнительница дополнила открытыми босоножками на шпильке и ожерельем. При этом она нанесла на губы красную помаду, а волосы собрала в пучок.

Поклонники выразили свое беспокойство по поводу внешнего вида Бузовой в комментариях под публикацией, которая набрала более 36 тысяч лайков. «Она очень поправилась за последнее время или мне кажется? Причем не только в лице. Странно», «Что происходит с ней?», «А это точно Оля?», «Мне Оля нравится! Но что с лицом? Оно опухшее или отекшее какое-то», «Зачем вы себя уродуете? Натуральная красота во все времена будет востребована», «Я даже засомневалась, что это Оля. Не здоровый какой-то отек», — высказывались они.

В сентябре фанаты впервые заметили изменения во внешности Бузовой. Знаменитость поделилась в соцсетях роликом из ресторана, в котором она запечатлена в платье красного цвета с открытым плечом. Подписчики в свою очередь отметили, что певица стала хуже выглядеть.

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Карина Черных
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