Канада ввела санкции против 43 граждан России

Власти Канады внесли 43 граждан России в санкционные списки

Власти Канады расширили санкции против России в связи с присоединением Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. Об этом сообщается в заявлении на сайте правительства страны.

В частности, под новые ограничения Оттавы попали члены семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — его супруга Татьяна Навка, а также его дети Елизавета и Николай. Также рестрикции коснулись членов семей председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что Оттава введет новые санкции в отношении России из-за референдумов, проведенных в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. «Канада не признает и никогда не будет признавать результаты этих фиктивных референдумов», — подчеркнул он.