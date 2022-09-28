Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канада захотела ввести санкции против России из-за референдумов

Премьер Канада Трюдо намерен ввести новые санкции против РФ из-за референдумов в Донбассе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Оттава захотела ввести новые санкции в отношении России из-за референдумов, проведенных в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Reuters.

«Канада не признает и никогда не будет признавать результаты этих фиктивных референдумов», — подчеркнул он.

До этого аналогичное мнение высказали глава ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других западных лидеров.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна анонсировала новые санкции ЕС против России из-за референдумов.

27 сентября завершились референдумы на подконтрольных российской армии территориях Херсонской и Запорожской областях Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. В ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
В Турции рассказали о планах по альтернативной «Миру» платежной системе
Организовавшего незаконную миграцию украинца осудили в Белгородской области
Аналитик предупредил о закладываемой США «финансовой бомбе»
Чешской промышленности предрекли крах
Выживший в ижевской школе ученик рассказал о нападении
Посольство России ответило на обвинения Meta в распространении дезинформации
Летевший в Ереван самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности
Кардиолог развеял мифы о популярных средствах от похмелья
Российский боец спецназа случайно убил коллегу на задании
Пасечник подготовит официальное обращение к Путину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.