Канада захотела ввести санкции против России из-за референдумов

Премьер Канада Трюдо намерен ввести новые санкции против РФ из-за референдумов в Донбассе

Оттава захотела ввести новые санкции в отношении России из-за референдумов, проведенных в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Reuters.

«Канада не признает и никогда не будет признавать результаты этих фиктивных референдумов», — подчеркнул он.

До этого аналогичное мнение высказали глава ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других западных лидеров.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна анонсировала новые санкции ЕС против России из-за референдумов.

27 сентября завершились референдумы на подконтрольных российской армии территориях Херсонской и Запорожской областях Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. В ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей.