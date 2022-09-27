Глава МИД Франции заявила, что ЕС введет санкции против России из-за референдумов

Евросоюз принял решение о введении санкций против России из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных областях (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской области. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, передает ТАСС.

«Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов», — сказала министр.

По словам Колонна, консультации о введении нового пакета антироссийских ограничений уже идут в ЕС. «Он будет содержать меры против лиц, ответственных за организацию референдумов, а также затронет те сферы, которые прежде не были охвачены санкциями», — указала глава МИД.

Ранее представители Евросоюза назвали нарушением наблюдение за референдумами по присоединению к России. В Брюсселе полагают, что против наблюдателей из стран объединения введут санкции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области частью России. До этого аналогичное мнение высказали глава ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других западных лидеров.