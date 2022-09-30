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В России выявили 37 286 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 37 286 случаев коронавируса в России за сутки

Фото: Alexandr Kulikov / AP

В России за сутки выявили 37 286 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 985 756, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 30 сентября.

Днем ранее число заболевших составило 38 739.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (3341), Самарской (1782) и Свердловской области (1336). Меньше всего — в Туве (9 случаев), Ненецком округе (11 случаев), а также в Еврейском автономном округе (15 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2723. За этот же период 61 225 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 040 988.

За сутки умерли 106 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 387 269 человек.

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Анастасия Шейкина
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