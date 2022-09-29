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В России выявили 38 739 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 38 739 случаев COVID-19

Фото: Kirill Braga / Reuters

В России за сутки выявили 38 739 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 948 470. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших COVID-19 составило 40 017.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (3216), Самарской области (1985) и в Свердловской области (1863). Меньше всего — на Чукотке (5 случаев), в Туве (8 случаев), а также в Ненецком округе (14 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3154. За этот же период 57 937 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 979 763.

За сутки умерли 109 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 387 163 человека.

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Анастасия Шейкина
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