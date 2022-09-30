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В Москве построили дом для обманутых дольщиков

В Рязановском поселении в Москве построили дом для обманутых дольщиков

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Рязановском поселении в Москве завершили строительство компенсационного дома для обманутых дольщиков трех проблемных жилых комплексов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

Отмечается, что перед выдачей застройщику заключения о соответствии проектной документации была проведена комплексная проверка здания. Выездная инспекция не выявила на объекте нарушений. Сейчас дом подготавливается ко вводу в эксплуатацию.

Здание состоит из двух корпусов высотой до 12 этажей. Первые этажи приспособлены под офисные помещения и объекты социально-бытовой инфраструктуры. На придомовой территории планируют посадить деревья, кустарники и газон, а также установить малые архитектурные формы.

В июне глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против предложения досрочно раскрывать эскроу-счета, так как, по ее мнению, действующий механизм кредитования помогает сократить количество обманутых дольщиков. Позицию Набиуллиной поддержал президент Владимир Путин, отметивший, что эскроу-счета призваны защитить граждан.

Александра Качан
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