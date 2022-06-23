Российские дольщики смогут получать компенсацию онлайн

Российские дольщики смогут подать заявление на выплату через онлайн-сервис

Фонд развития территорий запустил онлайн-сервис, через который можно подать заявление на выплату. Теперь российские дольщики смогут получить компенсацию без предварительной поездки в банк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Онлайн-сервис призван упростить механику процесса получения выплаты. Для подачи заявления нужно войти в личный кабинет на сайте Фонда и подтвердить личность электронной подписью. Уточняется, что прежняя система продолжит работать — компенсацию можно получить очно в офисе банка.

В начале июня дольщики из города Кудрово пожаловались, что не могут добиться компенсации от застройщика. «Инвестторг» задержал сдачу дома на год и отказался выдавать ключи тем, кто претендует на выплату. Около 30 возмущенных дольщиков отправились в офис компании, после чего конфликт эскалировал — были привлечены правоохранительные органы.

Ранее в июне глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против предложения досрочно раскрывать эскроу-счета. Она считает, что действующий механизм кредитования помогает избежать появления обманутых дольщиков. Позицию Набиуллиной поддержал президент Владимир Путин, отметив, что эскроу-счета в первую очередь защищают интересы граждан.