Узбекистан отказался экстрадировать соблюдающих закон россиян

МИД Узбекистана сообщил, что не нарушавших закон иностранцев не будут экстрадировать

Министерство иностранных дел Узбекистана отметило рост пребывающих в страну россиян и разъяснило, в каких случаях они могут быть экстрадированы. В ведомстве уточнили, что государство отказывается высылать иностранных граждан, которые соблюдают закон и ничего не нарушили, сообщается на сайте МИД республики.

«В отношении увеличения числа прибывающих граждан Российской Федерации на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию. При этом граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что военные, призванные в рамках частичной мобилизации Восточного военного округа (ВВО) из Хабаровска, отправились на дополнительную подготовку на полигоны учебных центров в центральную Россию.