Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мобилизованных в ВВО россиян отправили на допподготовку в учебные центры

Мобилизованных в ВВО из Хабаровска россиян отправили на допподготовку в учебные центры

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Военные, призванные в рамках частичной мобилизации Восточного военного округа (ВВО) из Хабаровска, отправились на дополнительную подготовку на полигоны учебных центров в центральную Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на штаб округа.

Как уточнили военные, в международном аэропорту в Хабаровске состоялась торжественная отправка мобилизованных военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ВВО к местам проведения дополнительной подготовки. К ним обратился представитель командования мотострелкового соединения ВВО и пожелал быстрого возвращения домой.

Военных провожал оркестр штаба ВВО. Военнослужащих отправили на военно-транспортном самолете ИЛ-76 МД.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Финляндия закрыла границу с Россией
Российский генерал назвал зарекомендовавшие себя во время спецоперации дроны
Аналитик раскрыл сроки ослабления рубля
Мобилизованных в ВВО россиян отправили на допподготовку в учебные центры
Увеличенные губы блогерши сравнили с вантузом в сети
Цукерберг приостановил найм сотрудников в Meta
Мобилизованным россиянам разрешат заниматься бизнесом
Китай анонсировал рекорд в торговле с Россией
В Бурятии заявили о завершении частичной мобилизации
Россия заявила о влиянии генсека ООН на позицию других стран по референдумам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.