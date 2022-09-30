Мобилизованных в ВВО россиян отправили на допподготовку в учебные центры

Мобилизованных в ВВО из Хабаровска россиян отправили на допподготовку в учебные центры

Военные, призванные в рамках частичной мобилизации Восточного военного округа (ВВО) из Хабаровска, отправились на дополнительную подготовку на полигоны учебных центров в центральную Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на штаб округа.

Как уточнили военные, в международном аэропорту в Хабаровске состоялась торжественная отправка мобилизованных военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ВВО к местам проведения дополнительной подготовки. К ним обратился представитель командования мотострелкового соединения ВВО и пожелал быстрого возвращения домой.

Военных провожал оркестр штаба ВВО. Военнослужащих отправили на военно-транспортном самолете ИЛ-76 МД.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября.