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Байден заявил о неспособности Путина запугать США

Президент США Байден заявил, что Вашингтон не боится слов Путина

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о неспособности президента России Владимира Путина запугать своими словами Вашингтон и его союзников. Выступление американского лидера опубликовано на YouTube-канале C-SPAN.

«США и союзников не запугать безрассудными угрозами и словами Путина», — сказал Байден. Глава США проинформировал о намерении Вашингтона придерживаться выбранного направления и продолжить поставки военного оборудования на Украину для помощи в самозащите.

Байден напомнил, что конгресс одобрил предоставление Киеву дополнительных ресурсов на сумму, равную практически 13 миллиардам долларов. Президент также подчеркнул отказ США и остального мира признавать вхождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Ранее Байден назвал взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» преднамеренным актом диверсии. Он обвинил Россию в дезинформации и лжи, пообещав, что США выяснят правду.

Президент США прокомментировал подписание Путиным договоров о признании четырех новых регионов территориями России. Байден отметил, что Вашингтон по-прежнему будет считать их частью Украины.

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Варвара Кузьмина
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