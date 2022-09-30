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Тысячи французов вышли на протесты против пенсионной реформы

BFM TV: во Франции тысячи граждан вышли на протесты против пенсионной реформы Макрона
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Тысячи граждан Франции вышли на протесты против пенсионной реформы, которую планирует провести президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на BFM TV.

По информации издания, на демонстрации в разных городах страны вышли учителя, студенты, железнодорожники, водители автобусов и работники предприятий по атомной энергетике. Это привело к остановке движения общественного транспорта и работы школ и университетов.

Представители французских профсоюзов потребовали от властей повышения зарплат, активных действий в борьбе с инфляцией и направления части сверхприбыли энергетических компаний на поддержку сотрудников. Они также выступили за отказ от повышения пенсионного возраста с 62 до 65 лет, на которое нацелен Макрон.

Ранее сообщалось, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) во Франции, принадлежащий компании Total, остановится на неопределенный срок из-за забастовок. До этого из-за протестов в стране также закрылся еще один крупный НПЗ американской Exxon Mobil.

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Виктория Кондратьева
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