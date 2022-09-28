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Крупнейший НПЗ Франции остановят

Bloomberg: уже второй крупнейший НПЗ во Франции закроется из-за забастовок

Фото: PilMo Kang / Unsplash

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) во Франции, принадлежащий компании Total, остановится на неопределенный срок из-за забастовок, организованных профсоюзами, пишет Bloomberg.

Протесты рабочих связаны с падением уровня жизни из-за подорожавшей энергии. Профсоюзы требуют, чтобы часть сверхприбыли, которую сейчас получают энергетические компании, была направлена на поддержку сотрудников.

Ранее также из-за протестов в стране закрылся еще один крупный НПЗ американской Exxon Mobil. Таким образом, на севере Франции практически прекратится переработка нефти, в целом по стране не работает уже две трети нефтеперерабатывающих предприятий.

Чем дольше продлятся забастовки, тем больший потенциальный ущерб они могут нанести Франции, которая сталкивается с резким ростом стоимости энергоресурсов из-за увеличения числа ремонтных работ на ядерных реакторах и сокращения поставок газа из России, отмечает Bloomberg.

Ранее во Франции озвучили стоимость решения проблем с энергией. По словам главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра на борьбу с высокими ценами на газ в 2023 году нужно будет потратить 11 миллиардов евро.

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Платон Щукин
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