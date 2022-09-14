Французские власти назвали стоимость решения проблемы с энергией

Глава Минфина Франции Ле Мэр оценил решение проблем с ценами на газ в 2023 году в €11 млрд

Удержание роста цен на газ и электричество для населения и бизнеса в районе 15 процентов в 2023 году будет стоить властям Франции 16 миллиардов евро. Из них 11 миллиардов потратят на решение проблем с ценами на газ, а пять миллиардов — на электричество. Таким образом предстоящие расходы оценил министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр, передает РИА Новости.

Диапазон изменения цен на газ ранее назвала премьер-министр страны Элизабет Борн. Французское правительство в среду, 14 сентября, объявило новые меры по борьбе с ростом цен на энергию, которые вступят в силу после завершения действия текущих.

В 2022 году Париж на фоне энергетического кризиса ограничил повышение стоимости газа и электричества на уровне четырех процентов. Для этого, помимо государственной поддержки, были предприняты ряд мер по экономии. В том числе в мэрии Парижа решили сократить время подсветки Эйфелевой башни.

В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна не испытает проблем с газом предстоящей зимой, поскольку подземные хранилища почти полностью заполнены, а в ближайшее время будет введен в эксплуатацию новый плавучий терминал.

Ранее сегодня, 14 сентября, Еврокомиссия представила финальный вариант предложений по смягчению последствий энергетического кризиса. В него вошли снижение потребления, налог на избыточную прибыль энергетических компаний и ряд других мер.