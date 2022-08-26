Макрон заявил об отсутствии проблем с газом во Франции

Президент Франции Макрон заявил, что с газом в стране зимой все будет хорошо

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии проблем с газом в стране — запасы обеспечены, так как подземные хранилища заполнены более чем на 90 процентов. Об этом лидер заявил во время своего визита в Алжир, его цитирует телеканал BFMTV.

«Мы диверсифицировали поставки газа, скоро у нас появится новый газовый терминал в Гавре, мы обеспечили себя запасами газа. Наши стратегические газовые хранилища заполнены уже на более, чем 90 процентов. Поэтому у французов с газом все будет хорошо этой зимой», — подчеркнул Макрон.

Так как Алжир двукратно увеличил экспорт газа в Италию, европейский лидер поблагодарил страну за помощь в диверсификации поставок в ЕС, однако подчеркнул, что на ситуацию с газом во Франции поставки из Алжира повлиять не смогут. «Для Франции газ составляет небольшой процент в структуре энергопотребления, около 20 процентов, а на Алжир приходится 8-9 процентов [французского импорта], мы не в той динамике, чтобы газ из Алжира мог бы изменить ситуацию», — отметил он. Макрон подчеркнул, что Франция не соревнуется с Италией за алжирский газ.

Ранее в августе глава комитета по регулированию энергетики Франции (CRE) Эмманюэль Варгон похвасталась, что ситуация с газом в стране «лучше, чем у [ее] европейских соседей». Власти стремятся полностью восполнить резервы к началу зимы. Франция стала пятой страной Евросоюза, где подземные хранилища заполнены газом более, чем на 90 процентов.

