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Во Франции похвастались объемами газа в хранилищах

Глава CRE заявила, что газовые хранилища Франции заполнены на 88%
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Газовые хранилища Франции почти заполнены — уровень запасов составляет 88 процентов, сообщила глава комитета по регулированию энергетики Франции (CRE) Эмманюэль Варгон в эфире радио RMC.

Она похвасталась, что ситуация с топливом во Франции «лучше, чем у [ее] европейских соседей». Страна стремится полностью восполнить резервы к началу зимы.

Варгон заявила, что Франции следует быть осторожнее на фоне ограничения поставок газа, поскольку главный трубопровод из России в Европу «Северный поток» в очередной раз остановят на техническое обслуживание. Для повышения энергетической безопасности страны крупные энергетические компании «делают все возможное, чтобы французы могли пережить зиму в хороших условиях, с точки зрения цен и стабильности поставок», рассказала она.

По ее мнению, ситуация с газом улучшится, если бизнес будет использовать меньше топлива, а большие магазины начнут экономить на освещении. Варгон также призвала французов сократить потребление газа, особенно в часы пик.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии отчиталось о заполненности газовых хранилищ в стране на 80,14 процента. Агентство отметило, что в настоящий момент поставки топлива в страну стабильны, при этом ситуация с газом «напряженная», и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения.

В то же время уровень запасов газа в европейских хранилищах 23 августа достиг рекордного за последний год значения в 77,5 процента. Если скорость закачки сохранится, то Евросоюз сможет достичь целевого уровня заполненности в 80 процентов к концу августа и 90 процентов — в 20-х числах сентября. Как правило, отопительный сезон в Европе начинается в середине октября.

По последним данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Европы заполнены на 77,74 процента, в то время как во Франции уровень резервов составляет 89,8 процента, а в Германии — 80,65 процента.

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Мария Грушко
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