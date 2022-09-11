Во Франции захотели сократить время подсветки Эйфелевой башни

Мэрия Парижа запланировала сократить время подсветки Эйфелевой башни для экономии энергии

В мэрии Парижа хотят сократить часы подсветки Эйфелевой башни для экономии энергии предстоящей зимой. О таких планах сообщила газета Le Journal du dimanche.

Декоративные огни на башне гаснут после 01:00 (02:00 по московскому времени). Зимой городские власти хотят отключать подсветку уже в 23:45 (00:45 по московскому времени) — к этому времени достопримечательность уже должны покинуть туристы.

«Мера, о которой будет объявлено во вторник, носит в значительной степени символический характер. Мы собираемся существенно сократить время освещения башни, не влияя на ее работу, не мешая посетителям и клиентам ресторанов», — отметил председатель административного совета Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартен.

По словам Мартена, экономия энергии «не будет феноменальной», но администрация монумента хочет подать пример остальным за счет небольшого сокращения расходов.

В конце августа цены на электричество в Европе установили исторический рекорд. Фьючерс на электричество на 2023 год в Германии впервые подорожал до €1050 за МВт/ч. Журналисты Bloomberg связывают рост цен на электроэнергию в ЕС со снижением экспорта газа из России.