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Цены на электричество в Европе установили исторический рекорд

Фьючерс на электричество на 2023 год в Германии впервые подорожал до €1050 за МВт/ч

Фото: Ole Spata / Globallookpress.com

Цена фьючерса на электричество с поставкой на год вперед в Германии 29 августа установила рекорд на уровне 1050 евро (993 доллара) за мегаватт-час, свидетельствуют данные биржи EEX. Стоимость контракта, который считается бенчмарком для европейского рынка, стала самой высокой за всю историю наблюдений.

По состоянию на 15:35 по московскому времени цена немецкого фьючерса скорректировалась до 820 евро за мегаватт-час. побила исторический рекорд, достигнув 1075 евро за мегаватт-час.

Журналисты Bloomberg связывают рост цен на электроэнергию в ЕС со снижением экспорта газа из России, обеспечивающего значительную часть генерации, а также спадом производства атомной энергии во Франции — местная энергокомпания решила продлить технические работы на четырех реакторах.

Котировки TTF1! от TradingView

27 июля «Газпром» сократил поставки по этому трубопроводу до 20 процентов от пропускной способности, а с 31 августа по 2 сентября полностью остановит прокачку в связи с техобслуживанием. В связи с этим цены на газ на европейском хабе TTF приблизились к 3500 долларам за тысячу кубометров.

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Софья Ермакова
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