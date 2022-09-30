Россиянам назвали частую причину обострения геморроя

Проктолог Абрицова: перегрев сидений автомобиля может спровоцировать обострение геморроя

Перегрев сиденья автомобиля способен спровоцировать обострение геморроидальной болезни, рассказала врач-колопроктолог Марьяна Абрицова. На связь подогрева сидений и обострения геморроя она указала россиянам в беседе с News.ru.

Также частой причиной этой проблемы она назвала горячие ванны. «При длительном подогреве негативные последствия, несомненно, могут возникать. Так что тут, как и в случае с горячей ванной, особенно в период обострения, крайне не рекомендуется», — объяснила врач.

При этом, продолжила Абрицова, сейчас нет исследований, доказывающих, что подогрев сидений может вызывать геморрой. Колопроктолог рекомендовала пользоваться подогревом дозированно, чтобы не мерзнуть, но и не обострять интимную проблему.

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