Американец попросил о снисхождении за нападение на российского полицейского

Напавший на российского полицейского гражданин США Гилман попросил не сажать его в тюрьму

В Центральном районном суде Воронежа с последним словом выступил 28-летний гражданин США Роберт Гилман, обвиняемый в нападении на российского полицейского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Американец попросил суд проявить к нему снисхождение и не сажать в тюрьму. Он выразил сожаление о своем поступке и заявил, что встал на путь исправления. Подсудимый извинился перед Россией и пожелал остаться здесь жить. Он также напомнил, что выплатил пострадавшему полицейскому компенсацию и тот его простил.

23 сентября сообщалось, что прокурор запросил для подсудимого 4,5 года колонии общего режима. По данным следствия, вечером 17 января этого года Гилмана в состоянии алкогольного опьянения после жалоб пассажиров сняли с поезда Сухуми — Москва за нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции Воронежа. Однако иностранец, не согласившийся с законными требованиями полицейских, затеял с ними драку — он нанес несколько ударов ногой сотруднику МВД.

Первоначально американец отказывался от дачи показаний и не признавал вину в нападении на полицейского. Он заявлял, что почувствовал себя плохо в поезде, потерял сознание, а очнулся уже в воронежском отделе полиции. Его задержали 24 января, на следующий день арестовали.