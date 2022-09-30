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Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Женеве

Главы МИД Армении и Азербайджана Мирзоян и Байрамов встретятся в Женеве 2 октября

Фото: Shutterstock

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся для переговоров в Женеве 2 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря армянского МИД Ваана Унаняна.

«Несмотря на провокации со стороны Азербайджана, армянская сторона примет участие во встрече. Таким образом, заявления МИД Азербайджана, что Армения пытается сорвать переговоры, безосновательны. Армения, как и прежде, конструктивнa и имеет целью достичь долгосрочного мира на Южном Кавказе и ожидает того же от Азербайджана», — заявил пресс-секретарь ведомства.

Ранее заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Армении Аракел Мартикян заявил, что военнослужащие Азербайджана не дают забрать тела погибших армянских военных из приграничной зоны. По его словам, ВС Азербайджана отказываются соблюдать условия гуманитарного перемирия.

Обострение на армяно-азербайджанской границе началось 12 сентября. Минобороны Армении сообщило об обстрелах своих приграничных территорий армией Азербайджана. В Баку заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана.

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Алиса Реброва
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