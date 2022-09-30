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В макияже жены Джастина Бибера увидели оскорбление целой расы

Американскую модель Хейли Бибер обвинили в культурной апроприации из-за макияжа губ

Кадр: видео @haileybieber

Американскую модель Хейли Бибер обвинили в культурной апроприации из-за ее мейкапа. На посты недовольных юзеров в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

25-летняя жена певца Джастина Бибера опубликовала обучающий ролик, в котором показала любимый макияж губ средствами собственного бренда Rhode Skin. На размещенных кадрах манекенщица накрасила губы карандашом коричневого цвета, после чего нанесла на них прозрачный блеск. После этого поклонники принялись повторять ее лайфхак и запустили новый тренд.

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9 июня 2021

Однако некоторые пользователи сети возмутились видео знаменитости, обратив внимание на то, что подобный макияж губ на протяжении десятилетий предпочитали латиноамериканки, а также представители негроидной расы. «Я увидела в ролике оскорбление целой расы», «Апроприация на лицо», «Почему популярный еще в 1990-х макияж вдруг стал принадлежать Хейли?», «Латиноамериканки буквально делают этот мейкап каждый день», — высказывались они.

В декабре 2020 года российских моделей Алену Мельникову и Анастасию Семеновых обвинили в культурной апроприации и блэкфейсе (blackface — карикатурное изображение темнокожих — прим. «Ленты.ру»), поскольку они снялись в образе афроамериканок. Однако девушки не разделяют мнение комментаторов и не видят ничего плохого в том, чтобы вдохновляться другими культурами.

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Майя Пономаренко
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