Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Арестованный за взятки полковник Минобороны вышел из СИЗО после признания вины

Суд выпустил из СИЗО отставного полковника Минобороны Харламова после признания им вины

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Арестованный по уголовному делу о получении взяток отставной полковник Минобороны России Леонид Харламов признал вину и был освобожден из СИЗО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

235-й гарнизонный военный суд Москвы по ходатайству следователя изменил офицеру меру пресечения. На заседании было заявлено, что Харламов дал признательные показания, подтвердил их на очных ставках со свидетелями, раскаялся в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. На этом основании обвиняемого выпустили из-под стражи под запрет определенных действий.

По версии следствия, Харламов, занимавший пост замглавы управления Минобороны по обеспечению гособоронзаказа, получал незаконное вознаграждение от гендиректора воронежского предприятия «РИФ» в обмен на выделение ему госзаказов. С июля 2019-го по март 2022 года посредник передал полковнику 6,5 миллиона рублей.

Харламов оформил явку с повинной, но был арестован летом. Факты коррупции вскрылись после его увольнения со службы в марте. Его преемник провел ревизию и вскрыл нарушения при заключении госконтрактов с «РИФ». Собранные военной контрразведкой ФСБ материалы легли в основу уголовного дела против Харламова. Взяткодатель освобожден от уголовной ответственности за дачу показаний против офицера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с Москвой
Кадыров заявил об отправке очередной группы добровольцев на Украину
Байден отреагировал на присоединение новых территорий к России
США ввели санкции против компаний из Китая, Белоруссии и Армении
«Русские хакеры» атаковали сайт британской контрразведки MI-5
Матвиенко заявила о приходе восьми новых сенаторов в Совфед
Великобритания ввела санкции против Набиуллиной
Шольц и Макрон обсудят присоединение новых территорий к России
Новое открытие перевернуло представление о метастазах
Слухи об эмиграции звезды Comedy Club прокомментировали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.