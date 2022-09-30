Арестованный за взятки полковник Минобороны вышел из СИЗО после признания вины

Суд выпустил из СИЗО отставного полковника Минобороны Харламова после признания им вины

Арестованный по уголовному делу о получении взяток отставной полковник Минобороны России Леонид Харламов признал вину и был освобожден из СИЗО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

235-й гарнизонный военный суд Москвы по ходатайству следователя изменил офицеру меру пресечения. На заседании было заявлено, что Харламов дал признательные показания, подтвердил их на очных ставках со свидетелями, раскаялся в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. На этом основании обвиняемого выпустили из-под стражи под запрет определенных действий.

По версии следствия, Харламов, занимавший пост замглавы управления Минобороны по обеспечению гособоронзаказа, получал незаконное вознаграждение от гендиректора воронежского предприятия «РИФ» в обмен на выделение ему госзаказов. С июля 2019-го по март 2022 года посредник передал полковнику 6,5 миллиона рублей.

Харламов оформил явку с повинной, но был арестован летом. Факты коррупции вскрылись после его увольнения со службы в марте. Его преемник провел ревизию и вскрыл нарушения при заключении госконтрактов с «РИФ». Собранные военной контрразведкой ФСБ материалы легли в основу уголовного дела против Харламова. Взяткодатель освобожден от уголовной ответственности за дачу показаний против офицера.