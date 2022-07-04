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Полковник Минобороны России заподозрен в получении взяток за госзаказы

«Ъ»: СКР возбудил дело о взятках против экс-замглавы управления гособоронзаказа Минобороны

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего замглавы управления Минобороны по обеспечению гособоронзаказа полковника Леонида Харламова, подозреваемого в получении взяток. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, офицер получал незаконное вознаграждение от гендиректора воронежского предприятия «РИФ» в обмен на выделение ему госзаказов. С июля 2019-го по март 2022 года посредник передал полковнику 6,5 миллиона рублей. Харламова арестовали по ходатайству следствия на два месяца.

Сам он оформил явку с повинной. Факты коррупции вскрылись после его увольнения со службы в марте. Его преемник провел ревизию и вскрыл нарушения при заключении госконтрактов с «РИФ». Собранные военной контрразведкой ФСБ материалы легли в основу уголовного дела против Харламова. Взяткодатель освобожден от уголовной ответственности за дачу показаний против офицера.

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Любовь Ширижик
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