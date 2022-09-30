В США предложили пожить в доме ведьм из фильма «Фокус-покус»

Дом ведьм из фильма «Фокус-покус» в Салеме выставили в аренду за 31 доллар

В США предложили пожить в доме, интерьер которого повторяет жилье трех сестер-ведьм из фильма «Фокус-покус». Объект выставили на сайте Airbnb, сообщает New York Post.

Дом располагается в городе Салем, штате Массачусетс. Объявление о поиске арендаторов появилось в преддверии выхода сиквела фильма. В коттедже можно будет провести одну ночь 20 октября, стоимость аренды составляет 31 доллар.

Арендаторы получат возможность пообщаться с сыгравшими ведьм актрисами — Сарой Джессикой Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Наджими. Программа также включает эксклюзивный показ второй части «Фокуса-покуса».

В августе Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме за бесценок. Актриса выставила в аренду особняк в Нью-Йорке за 19,98 доллара, арендаторы провели в доме один уик-энд. Временные жильцы получили доступ к бару с коктейлями и заполненному любимой едой хозяйки холодильнику, а также зарезервированный столик в популярном ресторане Nick & Toni's. В программу выходных вошли поход на пляж, посещение магазина фермерских продуктов и шопинг.