Президент Путин рассказал о планах интервенции Запада в отношении России

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что Запад неоднократно строил планы интервенции в отношении страны. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Путин напомнил, что Россия не дала «себя обобрать в период колониальных захватов», принудив европейцев вести торговлю на условиях взаимной выгоды.

«Это удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытых для всех русской культуре и русском слове», — указал глава государства.

Он добавил, что «до богатств России Запад все-таки сумел дорваться в конце XX века», когда «из страны выкачали триллионы долларов по самым разным схемам». Путин подчеркнул, что в России ничего из этого не забыли.

Ранее глава государства также отметил, что люди на референдумах сделали однозначный выбор. Президент выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит законы о присоединении к России новых территорий.