Украина захотела восстановить свою целостность

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что страна продолжит восстанавливать свою целостность

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что его страна намерена восстановить свою целостность. После принятия новых регионов в состав России для Украины ничего не меняется, написал он в своем Twitter.

«Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать нашу землю и наш народ, восстанавливая нашу территориальную целостность», — утверждает министр.

Ранее в Кремле прошло подписание договоров о принятии в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Жители территорий выступили за присоединение к РФ на правах субъектов федерации. Так, в ДНР за вхождение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента избирателей.