Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина захотела восстановить свою целостность

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что страна продолжит восстанавливать свою целостность
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что его страна намерена восстановить свою целостность. После принятия новых регионов в состав России для Украины ничего не меняется, написал он в своем Twitter.

«Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать нашу землю и наш народ, восстанавливая нашу территориальную целостность», — утверждает министр.

Ранее в Кремле прошло подписание договоров о принятии в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Жители территорий выступили за присоединение к РФ на правах субъектов федерации. Так, в ДНР за вхождение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента избирателей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Байден отреагировал на присоединение новых территорий к России
Россиянам официально ответили на вопрос о завершении мобилизации
Экс-начальника российской колонии осудили на три года за взятки от заключенного
Тарпищев прокомментировал возможную смену гражданства российской теннисисткой
G7 применит меры против поддерживающих результаты референдума на Украине
В районе проведения спецоперации заметили «Тайфун-ВДВ»
Названы негативные последствия утечки на «Северных потоках»
Кайли Дженнер вышла в свет в прозрачном платье и вызвала возмущение в сети
Украина захотела восстановить свою целостность
Забастовки привели к дефициту бензина на заправках Франции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.