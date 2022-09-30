России предрекли квазирыночный курс доллара и евро

Аналитик Самиев заявил, что курс доллара может стать квазирыночным

Курсы доллара и евро падают на основании анонсированных санкций против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Такой набор не позволит и дальше продолжать валютные торги в долларах и евро. Это приведет к вынужденной установке искусственного или квазирыночного курса. Об этом в разговоре с Лентой.ру заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Курсы сейчас реагируют на анонсы тех новых санкций, которые могут быть применены к Мосбирже, НКЦ, НРД — то есть, ко всей инфраструктуре, — сказал аналитик. — Эти ограничения не позволят и дальше продолжать валютные торги в долларах и евро. В таком случае расчетные курсы будут устанавливаться уже самим ЦБ».

В таком случае, как объяснил Самиев, курс перестанет быть рыночным, установленным на торгах самими участниками рынка. На ожидании этого и происходит падение.

«Сказать, что каким-то образом это связано с инфоповодом о присоединении новых территорий, нельзя. Также и после непосредственного присоединения вряд ли что-то изменится. Не думаю, что в дальнейшем что-то сильно изменится, рынок и так отрабатывает данный сценарий», — считает собеседник «Ленты.ру».

В случае, когда курс устанавливается самим регулятором, он перестает быть рыночным, а становится искусственным. Пока неизвестно, на чем будет основан механизм установления курса ЦБ, будет ли он учитывать влияние спроса и предложения на валюту.

«Если мы вспомним СССР, то там курс был полностью оторван от спроса и предложения, отсутствовал легальный рынок. Но, возможно, в нашем случае какой-то рынок, внебиржевой, на основании сделок, все же сохранится. Сложно угадать, каким будет новый механизм, но, вероятно, курс в итоге окажется не совсем искусственным, а квазирыночным», — заключил Самиев.

На данный момент США не вводили санкций против организаций группы Московской биржи, действуют только персональные в отношении ее бывшего и действующего руководства. Однако в среду, 28 сентября, стало известно, что США собираются ввести новые санкции против связанных с российским государством финансовых учреждений, имеющих большое значение для экономики страны.

