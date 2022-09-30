Наращенные ресницы девушки приняли в сети за глазную инфекцию

Блогерша jbosslashes нарастила клиентке розовые ресницы и возмутила пользователей сети

Блогерша из США с никнеймом jbosslashes нарастила клиентке розовые ресницы, которые в сети приняли за глазную инфекцию. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах мастер продемонстрировала результат бьюти-процедуры. Перед камерой предстала девушка с объемными ресницами на верхних и нижних веках, которые касались бровей. «Я оказала данную услугу клиентке в честь ее дня рождения. Она хотела добавить светло-розовый оттенок. Как я справилась?» — поинтересовалась инфлюэнсерша.

Однако работа юзерши возмутила зрителей, которые остались обеспокоены здоровьем ее клиентки. «Верните ей деньги», «Выглядит болезненно», «Сначала я подумала, что у нее конъюнктивит», «Мне показалось, что это глазная инфекция», «Это крылья, а не ресницы», «Самое смешное, что я видела за неделю», «Как она после данной процедуры доберется домой?», «Она может видеть?», «Я звоню в полицию», — прокомментировали пользователи.

Ранее в сентябре сообщалось, что невеста Алексис Териот из Индианы, США, осталась с разрезанными глазными яблоками и едва не ослепла после наращивания ресниц перед свадьбой. Во время процедуры специалистка прикрепила клиентке скотч к нижнему веку во избежание склеивания ресниц. Териот призналась, что почувствовала дискомфорт, однако работница салона ее успокоила. Впоследствии боль в области глаз стала нарастать, и девушка обратилась в больницу.