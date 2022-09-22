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Невеста осталась с разрезанными глазными яблоками после наращивания ресниц

Невеста Алексис Териот осталась с разрезанными глазными яблоками после наращивания ресниц

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Невеста Алексис Териот из Индианы, США, осталась с разрезанными глазными яблоками и едва не ослепла после наращивания ресниц перед свадьбой. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Девушка рассказала, что обратилась перед торжественным событием к знакомому бьюти-мастеру. Во время процедуры специалистка прикрепила клиентке скотч к нижнему веку во избежание склеивания ресниц. Териот призналась, что почувствовала дискомфорт, однако работница салона ее успокоила. Впоследствии боль в области глаз стала нарастать, кроме того, появились гнойно-кровянистые выделения. По этой причине американка была вынуждена обратиться в больницу.

Так, после осмотра медики сообщили пациентке, что у нее оказались разрезаны скотчем глазные яблоки, а также произошло кровоизлияние, что могло грозить слепотой. «Ни одно наращивание ресниц не является полностью безопасным. То, что произошло со мной, может случиться с кем угодно. Красота не стоит вашего здоровья», — заявила Териот, которая в данный момент проходит лечение.

Ранее в сентябре сообщалось, что жительница Хаддерсфилда оказалась в больнице после наращивания ресниц в студии красоты. По словам девушки, во время процедуры мастер срезала ей ее собственные ресницы. Кроме того, у клиентки склеились веки, когда она моргнула, а впоследствии развилась инфекция.

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Алина Гостева
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