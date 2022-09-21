Девушка моргнула во время наращивания ресниц и осталась со склеенными веками

Жительница Хаддерсфилда осталась с обрезанными ресницами и инфекцией после бьюти-процедуры

Жительница Хаддерсфилда оказалась в больнице после наращивания ресниц в студии красоты. Соответствующую информацию приводит YorkshireLive.

Девушка рассказала, что незадолго до своего дня рождения она посетила местный бьюти-салон, однако осталась огорчена работой специалиста. По ее словам, во время процедуры наращивания мастер срезала ей ее собственные ресницы. Кроме того, у клиентки склеились веки, когда она моргнула.

Впоследствии британка была вынуждена прибегнуть к помощи медиков, поскольку у нее развилась инфекция. «Теперь у меня конъюнктивит. Глаза чешутся, из них сочатся желтые выделения. Я была вынуждена обратиться к врачам за лекарствами», — заявила она.

Помимо этого, клиентка отметила, что изначально хотела получить возмещение ущерба от салона, однако столкнулась с грубым ответом руководителя и мастера. В настоящее время, по словам героини материала, она отказалась от требования компенсации, сосредоточившись на восстановлении здоровья.

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