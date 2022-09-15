Девушка увеличила губы и осталась с гематомой в виде усов

Блогерша Молли Макманус увеличила губы и осталась с отеком и гематомой

Блогерша Молли Макманус сделала популярную косметологическую процедуру и осталась с гематомой в виде усов. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что коррекция внешности прошла не совсем удачно из-за реакции ее организма на филлеры и повреждения кровеносных сосудов. Так, на размещенных кадрах она продемонстрировала отекшую и покрасневшую верхнюю губу, над которой появилась черно-синяя полоса. «Мне сделали пластику губ, они посинели. Конец», — заявила инфлюэнсерша.

В свою очередь зрители сравнили повреждения на лице Макманус с усами. «Теперь мне страшно увеличивать губы», «Это ужасно», «Сестренка, ты отрастила усы. Надеюсь, тебе станет лучше», — прокомментировали они. Однако блогерша призналась, что впоследствии повторила данную процедуру.

Ранее в сентябре сообщалось, что блогерша из Англии с никнеймом rubyyfrais решила выкачать филлеры из губ и осталась с внешностью Дональда Дака. Девушка рассказала, что на протяжении двух лет периодически увеличивала губы, но в последний раз ей посоветовали удалить препарат, поскольку он мигрировал и исказил черты внешности, а затем ввести новый. По словам британки, она согласилась на данную процедуру, во время которой ее лицо и губы из-за аллергии отекли настолько, что она подумала, что ее кожа лопнет.