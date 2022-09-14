Девушка решила выкачать филлеры из губ и осталась с внешностью Дональда Дака

Блогерша rubyyfrais хотела убрать филлеры из губ и осталась с отеком лица

Блогерша из Англии с никнеймом rubyyfrais решила выкачать филлеры из губ и осталась с внешностью Дональда Дака. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Девушка рассказала, что на протяжении двух лет периодически увеличивала губы, но в последний раз ей посоветовали удалить препарат, поскольку он мигрировал и исказил черты внешности, а затем ввести новый. По словам британки, она согласилась на данную процедуру, во время которой ее лицо и губы из-за аллергии отекли настолько, что она подумала, что ее кожа лопнет.

«Я боялась, что останусь изуродованной навсегда и опухоль никогда не спадет. (...) Моя мама в безумной панике отвезла меня в ближайшую больницу. Медики сказали, что мне повезло, что у меня не случился анафилактический шок», — призналась юзерша, отметив, что на восстановление у нее ушло две недели.

При этом rubyyfrais указала, что выложила видео из клиники в свой TikTok-аккаунт. Так, зрители сравнили ее обезображенную аллергией внешность с персонажем мультфильмов Disney Дональдом Даком, добавила она.

В августе сообщалось, что блогерша Изабелла Скил забыла нанести крем для загара на увеличенные филлерами губы и попала в больницу. Девушка рассказала, что поехала отдыхать в Испанию после соответствующей коррекции внешности. Однако, по ее словам, отпуск оказался полностью испорчен, после того как она отправилась на прогулку, не покрыв губы солнцезащитным кремом. Так, на размещенных кадрах Скил продемонстрировала изменившееся из-за реакции на ультрафиолетовые лучи лицо. Видно, что ее губы отекли и изменили форму.