Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка решила выкачать филлеры из губ и осталась с внешностью Дональда Дака

Блогерша rubyyfrais хотела убрать филлеры из губ и осталась с отеком лица

Кадр: Jam Press Vid

Блогерша из Англии с никнеймом rubyyfrais решила выкачать филлеры из губ и осталась с внешностью Дональда Дака. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Девушка рассказала, что на протяжении двух лет периодически увеличивала губы, но в последний раз ей посоветовали удалить препарат, поскольку он мигрировал и исказил черты внешности, а затем ввести новый. По словам британки, она согласилась на данную процедуру, во время которой ее лицо и губы из-за аллергии отекли настолько, что она подумала, что ее кожа лопнет.

«Я боялась, что останусь изуродованной навсегда и опухоль никогда не спадет. (...) Моя мама в безумной панике отвезла меня в ближайшую больницу. Медики сказали, что мне повезло, что у меня не случился анафилактический шок», — призналась юзерша, отметив, что на восстановление у нее ушло две недели.

Материалы по теме:
Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Раздутая красотаЗачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
17 декабря 2019
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018

При этом rubyyfrais указала, что выложила видео из клиники в свой TikTok-аккаунт. Так, зрители сравнили ее обезображенную аллергией внешность с персонажем мультфильмов Disney Дональдом Даком, добавила она.

В августе сообщалось, что блогерша Изабелла Скил забыла нанести крем для загара на увеличенные филлерами губы и попала в больницу. Девушка рассказала, что поехала отдыхать в Испанию после соответствующей коррекции внешности. Однако, по ее словам, отпуск оказался полностью испорчен, после того как она отправилась на прогулку, не покрыв губы солнцезащитным кремом. Так, на размещенных кадрах Скил продемонстрировала изменившееся из-за реакции на ультрафиолетовые лучи лицо. Видно, что ее губы отекли и изменили форму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Снайперы ВСУ обстреляли российских военных на границе с Украиной
Девушка решила выкачать филлеры из губ и осталась с внешностью Дональда Дака
У российских авиакомпаний забрали выделенные государством средства
Богатейший человек Украины начал делать переносные убежища
Азербайджан призвал Армению к гуманитарному прекращению огня
Российские заключенные создали в колонии ячейку АУЕ и вымогали деньги
На Украине выразили уверенность в обеспечении энергоресурсами зимой
Противник российского биатлона оценил вероятность возвращения страны на КМ
Выросло число пострадавших после взрыва беспилотника в российском регионе
На Украине предложили выпускать мужчин за границу при соблюдении одного условия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.