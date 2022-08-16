Девушка забыла нанести крем для загара на губы с филлерами и попала в больницу

Блогерша Скил не нанесла крем для загара на губы с филлерами и попала в больницу с отеком

Блогерша Изабелла Скил забыла нанести крем для загара на увеличенные филлерами губы и попала в больницу. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что поехала отдыхать в Испанию после соответствующей коррекции внешности. Однако, по ее словам, отпуск оказался полностью испорчен, после того как она отправилась на прогулку, не покрыв губы солнцезащитным кремом.

Так, на размещенных кадрах Скил продемонстрировала изменившееся из-за реакции на ультрафиолетовые лучи лицо. Видно, что ее губы отекли и изменили форму. При этом, чтобы облегчить свое состояние, девушка приложила к поврежденному участку бутылку воды со льдом и посетила доктора.

Ролик юзерши набрал 530 тысяч просмотров, и зрители выразили ей свое сочувствие. «Мне очень жаль, подруга», «Вот по этой причине я никогда не стану применять филлеры», — прокомментировали они.

В июле сообщалось, что Блогерша Ева Джонс провела час на солнце и осталась с увеличившимся в размерах лицом. В начале ролика девушка показала, как выглядела до того, как отправилась загорать: ее кожа имела естественный розовый оттенок без видимых повреждений. Затем юзерша продемонстрировала, как изменилась ее внешность после воздействия ультрафиолетовых лучей. На кадрах видно, что ее лицо отекло, покраснело и покрылось волдырями.