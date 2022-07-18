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Лицо девушки увеличилось в размерах и покрылось волдырями после часа на солнце

TikTok-блогерша Ева Джонс провела час на солнце и осталась с отеком и волдырями на лице

Фото: @evajones__

Блогерша Ева Джонс провела час на солнце и осталась с увеличившимся в размерах лицом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика девушка показала, как выглядела до того, как отправилась загорать: ее кожа имела естественный розовый оттенок без видимых повреждений. Затем юзерша продемонстрировала, как изменилась ее внешность после воздействия ультрафиолетовых лучей. На кадрах видно, что ее лицо отекло, покраснело и покрылось волдырями. «Ребята, я улыбаюсь, но на самом деле это не смешно», — подписала она публикацию.

В свою очередь другие пользователи поделились подобными историями и посоветовали девушке использовать перед выходом на улицу солнцезащитные средства. «Если у тебя нет крема для загара, выходи из дома максимум на полчаса, я выучила это на собственном горьком опыте», «Со мной произошло то же самое. Прошло два года, но кожный покров все еще не восстановился до конца», «Твое лицо так пылает, что мою комнату залило красным светом», — прокомментировали они.

Ранее в июле сообщалось, что блогерша Эмма Хоффстрем из Швеции провела 18 минут в сломанном солярии и показала новую внешность. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала свое лицо после посещения салона красоты — ее кожа осталась покрасневшей и покрылась волдырями.

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Алина Гостева
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