Девушка провела 18 минут в сломанном солярии и показала новую внешность

Блогерша Эмма Хоффстрем воспользовалась сломанным солярием и осталась с ожогами на лице

Блогерша Эмма Хоффстрем из Швеции провела 18 минут в сломанном солярии и показала новую внешность. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала свое лицо после посещения салона красоты. Так, ее кожа осталась покрасневшей и покрылась волдырями. Кроме того, она показала снимки из больницы, в которую попала из-за использования кабинки: девушка лежала на медицинской кровати с компрессом на поврежденных областях.

В свою очередь, Хоффстрем объяснила, что в солярии оказалась нарушена функция контроля мощности излучения ламп, что привело к ожогам. При этом шведка указала, что не заметила неприятных ощущений во время загара. «Было жарко, словно вы находитесь на солнце. Но я не чувствовала, что мне это чем-то грозит», — призналась она, добавив, что ей пришлось принимать антибиотики и обезболивающие, чтобы восстановиться.

В июне сообщалось, что сестры Ханна и Сара Мусса случайно уснули под солнцем на пять часов и остались с опухшими «томатными» лицами. Впоследствии англичанки начали страдать от головных болей и рвоты, а их кожа покрылась волдырями. По словам героини материала, сестрам казалось, что их головы «вот-вот взорвутся». Врачи диагностировали у туристок солнечное отравление.