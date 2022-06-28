Сестры уснули под солнцем на пять часов и остались с опухшими «томатными» лицами

Англичанки Ханна и Сара Мусса уснули на солнце в Египте и остались с солнечным отравлением

Жительницы Великобритании случайно уснули на открытом солнце и остались с отекшими лицами томатного цвета. Своей историей они поделились с Mirror.

Как пишет издание, Ханна Мусса отдыхала в Египте со своей младшей сестрой Сарой. В один из дней девушки остались под прямыми солнечными лучами на пять часов, загорая на пляже. В результате родственницы обнаружили, что их лица сильно распухли и обрели ярко-красный оттенок.

Впоследствии англичанки начали страдать от головных болей и рвоты, а их кожа покрылась волдырями. По словам героини материала, сестрам казалось, что их головы «вот-вот взорвутся». Врачи диагностировали у туристок солнечное отравление или полиморфную световую сыпь (сильный солнечный ожог после длительного воздействия ультрафиолетовых лучей — прим. «Ленты.ру»).

Известно, что отек и другие симптомы болезни прошли спустя неделю, однако у одной из девушек до сих пор остались заметные пятна на коже.

Собеседница издания заявила, что, делясь своим опытом, она стремится повысить осведомленность о важности использования солнцезащитного крема. Она подчеркивает, что в наибольшей степени это актуально для женщин, которые принимают контрацептивы или страдают от прыщей, поскольку их кожа может быть более чувствительной. «Наносите солнцезащитный крем, даже если вы обычно не обгораете. Теперь я обязательно буду его использовать», — заключила Мусса.

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