Лебедев рассказал о нецензурно обозвавшем его и отказавшемся везти таксисте
Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что недавно его впервые в жизни отказался везти таксист. Подробности случившегося он раскрыл в обзоре новостей, опубликованном в пятницу, 30 сентября, на YouTube.
Лебедев рассказал, что недавно он заказал такси через приложение и, сев в машину, обратил внимание, что водитель с ним не поздоровался и начал «что-то листать в таксометре». «Потом говорит: "Я отказываю вам в поездке". Я говорю: "Почему?" Он поворачивается ко мне и говорит: "Потому что ты ***** [подлец]"», — вспомнил блогер.
Дизайнер отметил, что решил не спорить с таксистом и не пытаться доказывать, что он не ***** [подлец], а просто молча вышел из машины и сел в другое такси. Лебедев сообщил, что написал жалобу на водителя, обозвавшего его нецензурным словом, в службу поддержки компании, которая владеет сервисом такси, и получил промокод на следующую поездку.
Лебедев подчеркнул, что подобных ситуаций в жизни у него не было. «Вообще-то я замечательный пассажир, и обычно таксисты ведут себя крайне улыбчиво и дружелюбно», — заверил блогер.
Ранее Лебедев отреагировал на сообщение о возможном включении в санкционный список США. Он пошутил, что если Вашингтон введет против него санкции, то он «наймет шестерку лошадей, привяжет городового к медведю» и «устроит в центре Москвы дебош».