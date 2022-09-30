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Лебедев рассказал о нецензурно обозвавшем его и отказавшемся везти таксисте

Блогер Лебедев рассказал, что таксист отказался его везти и обозвал нецензурным словом

Фото: YouTube-канал Артемия Лебедева

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что недавно его впервые в жизни отказался везти таксист. Подробности случившегося он раскрыл в обзоре новостей, опубликованном в пятницу, 30 сентября, на YouTube.

Лебедев рассказал, что недавно он заказал такси через приложение и, сев в машину, обратил внимание, что водитель с ним не поздоровался и начал «что-то листать в таксометре». «Потом говорит: "Я отказываю вам в поездке". Я говорю: "Почему?" Он поворачивается ко мне и говорит: "Потому что ты ***** [подлец]"», — вспомнил блогер.

Дизайнер отметил, что решил не спорить с таксистом и не пытаться доказывать, что он не ***** [подлец], а просто молча вышел из машины и сел в другое такси. Лебедев сообщил, что написал жалобу на водителя, обозвавшего его нецензурным словом, в службу поддержки компании, которая владеет сервисом такси, и получил промокод на следующую поездку.

Лебедев подчеркнул, что подобных ситуаций в жизни у него не было. «Вообще-то я замечательный пассажир, и обычно таксисты ведут себя крайне улыбчиво и дружелюбно», — заверил блогер.

Ранее Лебедев отреагировал на сообщение о возможном включении в санкционный список США. Он пошутил, что если Вашингтон введет против него санкции, то он «наймет шестерку лошадей, привяжет городового к медведю» и «устроит в центре Москвы дебош».

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Олег Давыдов
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