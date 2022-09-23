Лебедев отреагировал на возможное включение в санкционный список США

Блогер Артемий Лебедев поиронизировал над возможным включением в санкционный список США

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на сообщение о возможном включении в санкционный список США. В обзоре новостей, опубликованном на YouTube, он поиронизировал над планами американских властей.

«В Америке в палате представителей, нижней палате Конгресса, принят к рассмотрению закон о введении санкций против 200 граждан России. Это лучшие люди нашего городка, просто там есть все: патриарх Кирилл, [певец] Филипп Киркоров, ректор МГУ [Виктор Садовничий]. Просто все, кого только можно вспомнить, включая меня», — рассказал Лебедев.

По словам блогера, теперь он стал «официально признанным селебрити». Лебедев пошутил, что, если власти США введут против него санкции, то он «наймет шестерку лошадей, привяжет городового к медведю, пойдет купит самое лучшее шампанское и устроит в центре Москвы дебош».

21 сентября сообщалось, что в палате представителей Конгресса США приняли законопроект, предлагающий введение санкций против 200 российских граждан. Ограничения могут ввести против министров, депутатов Госдумы, деятелей культуры, бизнесменов, представителей СМИ и других.