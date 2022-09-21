В США предложили ввести санкции против почти 200 россиян

Конгресс США принял законопроект о санкциях против почти 200 граждан РФ

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предлагает введение санкций против почти 200 граждан России. Об этом сообщил на автор инициативы, конгрессмен-демократ от Нью-Джерси Том Малиновски, передает ТАСС.

Отмечается, что законопроект обязывает администрацию президента США Джо Байдена ввести рестрикции против российских должностных лиц и других ведущих фигур, причастных к коррупции, нарушению прав человека и являющихся сторонникам проведения специальной военной операции.

Список подготовил Фонд борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией). Против части лиц, указанных в нем, уже введены санкции. От властей Соединенных Штатов требуется либо рассмотреть каждого из оставшихся граждан на предмет введения ограничений, либо разъяснить невозможность их введения.

Законопроект предстоит рассмотреть Сенату Конгресса США. В случае утверждения он поступит на подпись Джо Байдену.

В списке числятся помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, глава ЦИК Элла Памфилова, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а также министры и депутаты Госдумы.

Среди подлежащих санкциям лиц значатся гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, глава «Почты России» Максим Акимов, генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор Росатома Алексей Лихачев, ректоры МГУ и СПбГУ Виктор Садовничий и Николай Кропачев, а также патриарх Кирилл.

Из деятелей культуры и представителей СМИ в список внесены дизайнер Артемий Лебедев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, телеведущая Екатерина Андреева, актеры Марат Башаров, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Яна Поплавская, певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Расторгуев, дирижер Валерий Гергиев, режиссеры Никита Михалков и Карен Шахназаров.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) может ввести новые санкции против России в случае проведения референдумов на взятых под контроль территориях.

