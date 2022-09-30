Тучная певица показала фигуру в легинсах с вырезами на ягодицах

Певица Lizzo снялась в рекламе своего бренда Yitty в обнажающих ягодицы легинсах

Американская певица, рэперша и актриса Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, снялась в рекламе своего бренда одежды Yitty в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах исполнительница показала фигуру в топе и легинсах оранжевого оттенка с вырезами, обнажающими ягодицы и часть бедер. Свой образ она дополнила мюлями на каблуках, а также сделала прическу в виде гладких волн. При этом тучная звезда повернулась спиной к камере и станцевала тверк. В подписи к посту она указала, что продемонстрированные ею штаны вскоре поступят в продажу.

В то же время мнения зрителей об образе артистки разделились. «Мечтаю быть такой же уверенной в себе, как ты», «Мне нужны эти лосины», «Выглядишь прекрасно», «Королева», «Худшая одежда, которую я когда-либо встречала», «Что это вообще такое?», «Обычно мне нравятся твои публикации, но не эта», «Ты талантливая и красивая, зачем тебе снимать подобные видео?» — прокомментировали они.

В июле Lizzo повторила образ бизнесвумен Ким Кардашьян и рассмешила фанатов. Звезда вслед за ней наклеила желтый скотч со словом Balenciaga на все тело, создав тем самым иллюзию облегающего комбинезона.