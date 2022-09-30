Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские войска взяли в полукольцо Красный Лиман

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ взяли в полукольцо Красный Лиман

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в полукольцо Красный Лиман, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram.

Кроме того, «не в полной мере контролируются» населенные пункты Ямполь и Дробышево. При этом Пушилин добавил, что дорога от Сватово остается под контролем российских и республиканских войск, но периодически обстреливается. Также в районе продолжают действовать диверсионные группы, указал он.

«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок», — написал глава ДНР.

Накануне, 29 сентября, власти ДНР сообщали о напряженной обстановке в Красном Лимане — войска отражают постоянные попытки прорыва со стороны ВСУ.

Крах однополярного мира
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос об украинских ударах по новым территориям России
В Госдуме поддержали идею Михалкова об отсрочке для кинодеятелей
В Кремле не ответили на вопрос о границах Запорожской и Херсонской областей
В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и генсека ООН
Армию Италии привели в состояние повышенной готовности
Эстония отказалась признавать результаты референдумов о присоединении к России
Меркель рассказала о роли России в будущем безопасности Европы
Кремль прокомментировал отзыв лицензии у оператора «Турецкого потока»
«ВКонтакте» запустила новую функцию
Минобороны передали партию танков Т-80БВМ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.