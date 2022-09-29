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В ДНР рассказали об отражении попыток прорыва ВСУ в Красном Лимане

Власти ДНР сообщили о напряженной обстановке в Красном Лимане и отражении прорыва ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) сообщают о напряженной обстановке в Красном Лимане — войска отражают постоянные попытки прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что союзные силы успешно держат оборону в Красном Лимане, несмотря на попытки ВСУ отрезать населенный пункт от снабжения.

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Алевтина Запольская
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